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Канадців попередили про зростання спалахів "Омікрона": офіси закриваються, бари обмежили

Автор: Наталья Скороход

Жителів Канади попередили про зростання випадків захворюваності штамом коронавірусу "Омікрон". Через це офіси відправляють співробітників працювати з дому, а бари та інші заклади обмежують в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У найбільш густонаселеній провінції Онтаріо стався спалах коронавірусу. У понеділок там повідомили про 1536 випадків COVID-19, 80 з них - випадки захворюваності штамом "Омікрон". Це пробудило владу призупинити ослаблення обмежень, які планувалося напередодні курортного сезону.

Спалах коронавірусу в Онтаріо призвів до того, що

Нагадаємо, що у Норвегії також ввели обмеження через штам "Омікрон". Там заборонили продавати алкоголь.

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