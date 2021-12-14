Канадців попередили про зростання спалахів "Омікрона": офіси закриваються, бари обмежили

У найбільш густонаселеній провінції Онтаріо стався спалах коронавірусу. У понеділок там повідомили про 1536 випадків COVID-19, 80 з них - випадки захворюваності штамом "Омікрон". Це пробудило владу призупинити ослаблення обмежень, які планувалося напередодні курортного сезону.

Спалах коронавірусу в Онтаріо призвів до того, що