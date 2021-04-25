Карантин в Германии не планируют смягчать до конца мая

"Нам нужен график возвращения к привычной жизни, но это должен быть план, который не придется отменять лишь через несколько дней", - сказал Шольц.

По его мнению, федеральное правительство к концу мая должно иметь возможность очертить "четкие и смелые шаги смягчения" на лето, которые позволят ресторанам корректировать планы возобновления работы, а гражданам планировать отпуска.

Шольц сказал, что эти шаги также должны объяснять, когда будут возможны посещения концертов, театров и футбольных стадионов.

Канцлер Ангела Меркель в субботу призвала немцев соблюдать жесткие правила, которые вводятся в районах с высоким уровнем зараженности, заявив, что меры, введенные в выходные, необходимые для преодоления третьей волны эпидемии коронавируса.

Германия пытается сдержать распространение вируса, что осложнено более заразным вариантом B117, который впервые появился в Великобритании. Это также свидетельствует об относительно медленном старте кампании по вакцинации в Германии.

На прошлой неделе парламент одобрил поправки в Закон о защите от инфекций, чтобы предоставить федеральному правительству больше полномочий в условиях пандемии. Меркель разработала изменения после того, как некоторые из 16 федеральных штатов отказались применять более жесткие меры.

Новый закон позволяет правительству вводить комендантский час между 22:00 и 5 утра в районах, где количество случаев превышает 100 на 100 000 жителей в течение трех дней подряд. Правила также предусматривают более жесткие ограничения частных сборов и покупок.

Школам придется закрыться и вернуться к онлайн-урокам, если количество случаев достигнет 165 на 100 000 жителей в течение трех дней подряд.