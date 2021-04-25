Карантин в Німеччині не планують пом'якшувати до кінця травня

"Нам потрібен графік повернення до звичного життя, але це повинен бути план, який не доведеться скасовувати лише через декілька днів", - сказав Шольц.

На його думку, Федеральний уряд до кінця травня повинен мати змогу окреслити "чіткі та сміливі кроки пом'якшення" на літо, які дозволять ресторанам коригувати плани відновлення роботи, а громадянам планувати відпустку.

Шольц сказав, що ці кроки також мають пояснювати, коли будуть можливі відвідування концертів, театрів та футбольних стадіонів.

Канцлер Ангела Меркель у суботу закликала німців дотримуватися жорсткіших правил, що вводяться в районах з високим рівнем зараженості, заявивши, що заходи, введені у вихідні, необхідні для подолання третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Німеччина намагається стримати поширення вірусу, що ускладнено більш заразним варіантом B117, який вперше з’явився у Великобританії. Це також свідчить про відносно повільний старт кампанії з вакцинації у Німеччині.

Минулого тижня парламент схвалив поправки до Закону про захист від інфекцій, щоб надати федеральному уряду більше повноважень в умовах пандемії. Меркель розробила зміни після того, як деякі з 16 федеральних штатів відмовились застосовувати жорсткіші заходи.

Новий закон дозволяє уряду запроваджувати комендантську годину між 22:00 та 5 ранку у районах, де кількість випадків перевищує 100 на 100 000 жителів протягом трьох днів поспіль. Правила також передбачають більш жорсткі обмеження приватних зборів та покупок.

Школам доведеться закритися та повернутися до онлайн-уроків, якщо кількість випадків сягне 165 на 100 000 жителів протягом трьох днів поспіль.