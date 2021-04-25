Карантин в Німеччині не планують пом'якшувати до кінця травня

Рівень зараження коронавірусом у Німеччині зріс у вихідні, попри більш жорсткі обмеження. Міністр фінансів Олаф Шольц заявив, що не очікує пом'якшення обмежень до кінця травня.
Про це голова мінфіну ФРН сказав в коментарі Bild am Sonntag, передає Reuters.
"Нам потрібен графік повернення до звичного життя, але це повинен бути план, який не доведеться скасовувати лише через декілька днів", - сказав Шольц.
На його думку, Федеральний уряд до кінця травня повинен мати змогу окреслити "чіткі та сміливі кроки пом'якшення" на літо, які дозволять ресторанам коригувати плани відновлення роботи, а громадянам планувати відпустку.
Шольц сказав, що ці кроки також мають пояснювати, коли будуть можливі відвідування концертів, театрів та футбольних стадіонів.
Канцлер Ангела Меркель у суботу закликала німців дотримуватися жорсткіших правил, що вводяться в районах з високим рівнем зараженості, заявивши, що заходи, введені у вихідні, необхідні для подолання третьої хвилі епідемії коронавірусу.
Німеччина намагається стримати поширення вірусу, що ускладнено більш заразним варіантом B117, який вперше з’явився у Великобританії. Це також свідчить про відносно повільний старт кампанії з вакцинації у Німеччині.
Минулого тижня парламент схвалив поправки до Закону про захист від інфекцій, щоб надати федеральному уряду більше повноважень в умовах пандемії. Меркель розробила зміни після того, як деякі з 16 федеральних штатів відмовились застосовувати жорсткіші заходи.
Новий закон дозволяє уряду запроваджувати комендантську годину між 22:00 та 5 ранку у районах, де кількість випадків перевищує 100 на 100 000 жителів протягом трьох днів поспіль. Правила також передбачають більш жорсткі обмеження приватних зборів та покупок.
Школам доведеться закритися та повернутися до онлайн-уроків, якщо кількість випадків сягне 165 на 100 000 жителів протягом трьох днів поспіль.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Вона підкреслила, що найбільш важливою зброєю в боротьбі з пандемією залишається вакцинація, в той час, як тестування на COVID-19 допомагає владі "побудувати міст" назустріч нормалізації.