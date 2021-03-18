Карантин в Харькове: будут ли усиливать ограничения

В Харьковском городском совете рассказали, будут ли в городе усиливать карантин . Пока власти не будут ужесточать ограничения.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"На сегодняшний день таких планов нет", - ответил он на вопрос, будут ли в городе усиливать карантин.

Кроме того, местное издание "Вгороде" писало, что в Харькове с понедельника, 22 марта, школьники уйдут на каникулы. Так заявил секретарь городского совета Игорь Терехов. Он также рассказал, планируют ли закрывать метро в Харькове.

"В крупных городах метро закрывают в последнюю очередь, это был ошибочный шаг и больше мы такого не допустим", - сообщил Терехов.