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Карантин в Харькове: будут ли усиливать ограничения

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Харьковском городском совете рассказали, будут ли в городе усиливать карантин. Пока власти не будут ужесточать ограничения.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"На сегодняшний день таких планов нет", - ответил он на вопрос, будут ли в городе усиливать карантин.

Кроме того, местное издание "Вгороде" писало, что в Харькове с понедельника, 22 марта, школьники уйдут на каникулы. Так заявил секретарь городского совета Игорь Терехов. Он также рассказал, планируют ли закрывать метро в Харькове.

"В крупных городах метро закрывают в последнюю очередь, это был ошибочный шаг и больше мы такого не допустим", - сообщил Терехов.

Отметим, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом решили ужесточить карантин в Харьковской области. Новые ограничения действуют с 18 марта.

Напомним, карантинные ограничения в Полтаве усиливают. В частности, отменяют все концерты.

Кроме того, с 20 марта Киев ужесточает ограничения.

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