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Карантин в Киеве: младшие классы еще на неделю останутся на дистанционке

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Киев, Среда 10 ноября 2021 11:17
Карантин в Киеве: младшие классы еще на неделю останутся на дистанционке Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве младшие классы как минимум на неделю останутся на дистанционном обучении. То есть на следующей неделе ученики 1-4 классов не вернутся за парты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Виталия Кличко.

"Увеличивается число больных детей, поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы 1-4 классов за парты не вернутся. И продолжат учебу в дистанционном режиме", - отметил он.

По его словам, многие дети переносят COVID-19 бессимптомно, но могут заражать родителей и близких.

Отметим, дистанционка для младших классов является местным ограничением, поскольку правительственное постановление по "красным" зонам разрешает очное обучение 1-4 классов, даже если не весь персонал школы вакцинирован.

Напомним, Кличко также заявил, что есть угроза введения полного локдауна в Киеве, и призвал людей соблюдать карантинные правила и ограничения.

Отметим, за минувшие сутки в столице зафиксировали 73 летальных случая от COVID-19, и это самый большой показатель с начала пандемии.

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