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Карантин у Києві: молодші класи ще на тиждень залишаться на дистанційці

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Київ, Середа 10 листопада 2021 11:17
Карантин у Києві: молодші класи ще на тиждень залишаться на дистанційці Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Через важку ситуацію з коронавірусом у Києві молодші класи як мінімум на тиждень залишаться на дистанційному навчанні. Тобто наступного тижня учні 1-4 класів не повернуться за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Віталія Кличка.

"Збільшується число хворих дітей, тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи 1-4 класів за парти не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - зазначив він.

За його словами, багато дітей переносять COVID-19 безсимптомно, але можуть заражати батьків і близьких.

Зазначимо, дистанційка для молодших класів є місцевим обмеженням, оскільки урядова постанова щодо "червоних" зон дозволяє очне навчання 1-4 класів, навіть якщо не весь персонал школи вакцинований.

Нагадаємо, Кличко також заявив, що є загроза запровадження повного локдауну в Києві, і закликав людей дотримуватися карантинних правил і обмежень.

Зазначимо, за минулу добу у столиці зафіксували 73 летальні випадки від COVID-19, і це найбільший показник з початку пандемії.

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