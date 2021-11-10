Карантин у Києві: молодші класи ще на тиждень залишаться на дистанційці

Через важку ситуацію з коронавірусом у Києві молодші класи як мінімум на тиждень залишаться на дистанційному навчанні. Тобто наступного тижня учні 1-4 класів не повернуться за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Віталія Кличка.

"Збільшується число хворих дітей, тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи 1-4 класів за парти не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - зазначив він.

За його словами, багато дітей переносять COVID-19 безсимптомно, але можуть заражати батьків і близьких.

Зазначимо, дистанційка для молодших класів є місцевим обмеженням, оскільки урядова постанова щодо "червоних" зон дозволяє очне навчання 1-4 класів, навіть якщо не весь персонал школи вакцинований.