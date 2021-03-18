Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление

Комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании решила ужесточить карантин в Киеве.

"С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения", - сказал Кличко.

Вводят такие ограничения:

закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ,

запрещается проведение массовых мероприятий,

кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос",

запрещается проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м. на 1 человека),

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено,

автозаправочные станции будут работать без кафе,

парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи,

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Такие ограничения вводят на три недели.

Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, сказал он.

В частности, отметим, что за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения COVID-19. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.

Несколько недель Киев является одним из лидеров среди регионов с наибольшим числом новых заражений.

Из-за ситуации с COVID весенние каникулы в городе начались раньше. Дети ушли на каникулы 18 марта.