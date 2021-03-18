Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление

Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.
Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.
Комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании решила ужесточить карантин в Киеве.
"С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения", - сказал Кличко.
Вводят такие ограничения:
Такие ограничения вводят на три недели.
Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, сказал он.
В частности, отметим, что за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения COVID-19. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.
Несколько недель Киев является одним из лидеров среди регионов с наибольшим числом новых заражений.
Из-за ситуации с COVID весенние каникулы в городе начались раньше. Дети ушли на каникулы 18 марта.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев близок к "красной" зоне карантина.
Отметим, что в первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону".