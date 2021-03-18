UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании решила ужесточить карантин в Киеве.

"С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения", - сказал Кличко.

Вводят такие ограничения:

  • закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ,
  • запрещается проведение массовых мероприятий,
  • кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос",
  • запрещается проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м. на 1 человека),
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено,
  • автозаправочные станции будут работать без кафе,
  • парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи,
  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Такие ограничения вводят на три недели.

Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, сказал он.

В частности, отметим, что за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения COVID-19. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.

Несколько недель Киев является одним из лидеров среди регионов с наибольшим числом новых заражений.

Из-за ситуации с COVID весенние каникулы в городе начались раньше. Дети ушли на каникулы 18 марта.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев близок к "красной" зоне карантина.

Отметим, что в первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевCOVID-19
Читайте также
Максимум с начала года. В Украине 15 053 новых случая коронавируса
Киев завтра может ужесточить карантин из-за ситуации с COVID
Прогноз погоды