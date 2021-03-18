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Карантин у Києві посилюють з 20 березня. Кличко зробив заяву

Автор: Анастасія Рокитна

Влада Києва прийняла рішення посилити карантин у місті з 20 березня по 9 квітня включно через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

Комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у Києві.

"З 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження", - сказав Кличко.

Вводять такі обмеження:

  • зачиняють кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ,
  • забороняється проведення масових заходів,
  • кафе та ресторани працюватимуть виключно на "виніс",
  • забороняється проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв.м. на 1 особу),
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях також буде заборонено,
  • автозаправочні станції працюватимуть без кафе,
  • перукарні, салони краси, фітнес та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом,
  • усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу.

Такі обмеження вводять на три тижні.

Раніше секретар Київради Володимир Бондаренко в коментарі РБК-Україна повідомив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, сказав він.

Зокрема, зазначимо, що за минулу добу в столиці виявили 1092 нових випадки зараження COVID-19. Крім того, в країні за минулу добу виявили максимальну кількість нових випадків коронавірусу від початку року - 15 053.

Декілька тижнів Київ є одним з лідерів серед регіонів з найбільшою кількістю нових заражень.

Через ситуацію з COVID весняні канікули в місті почались раніше. Діти пішли на канікули 18 березня.

Раніше голова МОЗ України Максим Степанов заявив, що Київ близький до "червоної" зони карантину.

Зазначимо, що у першій декаді березня Київ потрапив до "помаранчевої зони".

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