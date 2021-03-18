Карантин у Києві посилюють з 20 березня. Кличко зробив заяву

Влада Києва прийняла рішення посилити карантин у місті з 20 березня по 9 квітня включно через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.
Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.
Комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у Києві.
"З 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження", - сказав Кличко.
Вводять такі обмеження:
Такі обмеження вводять на три тижні.
Раніше секретар Київради Володимир Бондаренко в коментарі РБК-Україна повідомив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, сказав він.
Зокрема, зазначимо, що за минулу добу в столиці виявили 1092 нових випадки зараження COVID-19. Крім того, в країні за минулу добу виявили максимальну кількість нових випадків коронавірусу від початку року - 15 053.
Декілька тижнів Київ є одним з лідерів серед регіонів з найбільшою кількістю нових заражень.
Через ситуацію з COVID весняні канікули в місті почались раніше. Діти пішли на канікули 18 березня.
Раніше голова МОЗ України Максим Степанов заявив, що Київ близький до "червоної" зони карантину.
Зазначимо, що у першій декаді березня Київ потрапив до "помаранчевої зони".