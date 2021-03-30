Карантин во Львовской области пока не планируют ужесточать

Львовская область пока не планирует ужесточать карантинные ограничения, пока городская власть Львова продлевает усиленный локдаун до 14 апреля . На территории области ситуация не критическая.

Интенсивный показатель заболеваемости COVID-19 во Львовском районе в полтора раза выше, чем в области. Чемерис отметил, что на территории области нет оснований ужесточать ограничения.

"По поводу интенсивного среднего показателя заболеваемости COVID-19, в области он составляет 597. Во Львовском районе, в частности по Львову, он приближается к 900. Соответственно, наибольшей проблемой для нас является Львовский район", - сообщили в ЛОГА.

Отметим, Львовская область находится в "красной" зоне карантина. В частности, сегодня во Львове усилили локдаун. Жесткий карантин будет действовать минимум до 12 апреля.