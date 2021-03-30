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Карантин у Львівській області поки не планують посилювати

Автор: Анастасія Рокитна

Львівська область поки не планує посилювати карантинні обмеження, поки міська влада Львова продовжує посилений локдаун до 14 квітня. На території області ситуація не є критичною.

Про це повідомив очільник Департамент охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис, передає "Львівський портал".

Інтенсивний показник захворюваності на COVID-19 у Львіському районі в півтори рази вищий, ніж у області. Чемерис зазначив, що на території області немає підстав посилювати обмеження.

"Щодо інтенсивного середнього показника захворюваності на COVID-19, в області він становить 597. По Львівському району, зокрема по Львову, він наближається до 900. Відповідно, найбільшою проблемою для нас є Львівський район", - повідомили в ЛОДА.

Зазначимо, Львівська область перебуває в "червоній" зоні карантину. Зокрема, сьогодні у Львові посилили локдаун. Жорсткий карантин буде діяти мінімум до 12 квітня.

Нагадаємо, рівень госпіталізацій через коронавірус перевищено у 21 регіоні.

Як писало РБК-Україна, в "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - забороняється приймати відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів та інші.

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