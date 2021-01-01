Карантин на Новый год 2021: что запрещено и разрешено в праздничные выходные

Карантин в Украине продолжает действовать на Новый год без усиления ограничений. Введение более жестких противоэпидемических мер из-за коронавируса произойдет только с 8 января. Что разрешено на новогодние праздники, а также подробно о запретах карантина - в материале РБК-Украина.
Заведения общепита могут принимать посетителей по графику с 07:00 до 23:00, но уже после 22:00 расчетные операции запрещаются.
Обслуживание клиентов кафе, баров, ресторанов, кафетериев в ночное время (с 23:00 до 07:00) возможно в режиме заказов на вынос и доставки.
Исключением в графике работы общепита стала только новогодняя ночь. Сначала Кабмин разрешил работать заведениям до 01:00, а за неделю до праздника вышло постановление о продлении этого времени до 07:00 1 января.
В условиях карантина на новогодние праздники продолжают действовать ограничения на количество гостей за одним столиком - не более 4-х совершеннолетних. Также в заведениях общепита запрещается проведение публичных, развлекательных мероприятий, банкетов, мастер-классов.
Во время новогодних праздников движение общественного транспорта останавливаться не будет. Он продолжит курсировать по маршрутам, согласно установленным графикам.
При этом обязательным остается ограничение числа пассажиров по количеству мест для сидения и наличие средств индивидуальной защиты.
Железнодорожное, автомобильное и авиасообщение также будет работать без изменений внутри страны и на международных рейсах.
Под запретом остается проведение социальных, рекламных, культурных и прочих массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек.
Религиозные мероприятия могут проходить в помещениях с учетом требования не более 1 человека на 5 кв.м. На свежем воздухе - при соблюдении дистанции 1,5 м между участниками.
Число посетителей музеев, галерей, выставок ограничивается - на 10 кв.м зала не более 1 человека.
Заполненность зрительных залов кинотеатров и театров не должна превышать 50%.
Также в праздники продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, дискотек, заведений общепита с организацией досуга.
Магазины, рынки и торгово-развлекательные центры работают в условиях текущих карантинных ограничений. Обязательно наличие масок у продавцов и покупателей, соблюдение санитарных требований, а также социальное дистанцирование.
Количество посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов не должно превышать 1 человек на 20 кв.м.
Запрещается деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению, кроме отелей, санаториев, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью.
Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество в условиях пандемии коронавируса. Лучшим способом назвали празднование в узком семейном кругу.
Также в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут инициировать отмену жесткого карантина с 8 по 24 января, несмотря на снижение заболеваемости на COVID-19.