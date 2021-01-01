Карантин на Новий рік 2021: що заборонено і дозволено в святкові вихідні

Карантин в Україні продовжує діяти на Новий рік без посилення обмежень. Введення жорсткіших протиепідемічних заходів відбудеться тільки з 8 січня. Що дозволено на новорічні свята, а також детально про заборони карантину - в матеріалі РБК-Україна.
Заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів за графіком з 07:00 до 23:00, але вже після 22:00 розрахункові операції забороняються.
Обслуговування клієнтів кафе, барів, ресторанів, кафетеріїв в нічний час (з 23:00 до 07:00) можливо в режимі замовлень на винос і доставки.
Винятком у графіку роботи громадського харчування стала тільки новорічна ніч. Спочатку Кабмін дозволив працювати закладам до 01:00, а за тиждень до свята вийшла постанова про продовження цього часу до 07:00 1 січня.
В умовах карантину на новорічні свята продовжують діяти обмеження на кількість гостей за одним столиком - не більше 4-х повнолітніх. Також у закладах громадського харчування забороняється проведення публічних, розважальних заходів, банкетів, майстер-класів.
Під час новорічних свят рух громадського транспорту зупинятися не буде. Він курсуватиме по маршрутах, відповідно до встановлених графіків.
При цьому обов'язковим залишається обмеження числа пасажирів за кількістю місць для сидіння і наявність засобів індивідуального захисту.
Залізничне, автомобільне і авіасполучення також буде працювати без змін всередині країни і на міжнародних рейсах.
Під забороною залишається проведення соціальних, рекламних, культурних та інших масових заходів із кількістю учасників понад 20 осіб.
Релігійні заходи можуть проходити в приміщеннях з урахуванням вимоги не більше 1 людини на 5 кв.м. На свіжому повітрі - при дотриманні дистанції 1,5 м між учасниками.
Число відвідувачів музеїв, галерей, виставок обмежується - на 10 кв.м залу не більше 1 людини.
Заповненість глядацьких залів кінотеатрів і театрів не може перевищувати 50%.
Також на свята продовжує діяти заборона на роботу нічних клубів, дискотек, закладів громадського харчування з організацією дозвілля.
Магазини, ринки і торгово-розважальні центри працюють в умовах поточних карантинних обмежень. Обов'язкова наявність масок у продавців і покупців, дотримання санітарних вимог, а також соціальне дистанціювання.
Кількість відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів не повинна перевищувати 1 особу на 20 кв.м.
Забороняється діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, санаторіїв, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю.
Раніше в МОЗ України дали рекомендації, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах пандемії коронавірусу. Кращим способом назвали святкування у вузькому сімейному колі.
Також в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не ініціюватимуть скасування жорсткого карантину з 8 по 24 січня, незважаючи на зниження захворюваності на COVID-19.