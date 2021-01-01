Карантин на Новий рік 2021: що заборонено і дозволено в святкові вихідні

Карантин в Україні продовжує діяти на Новий рік без посилення обмежень. Введення жорсткіших протиепідемічних заходів відбудеться тільки з 8 січня. Що дозволено на новорічні свята, а також детально про заборони карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Як працюють кафе і ресторани

Заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів за графіком з 07:00 до 23:00, але вже після 22:00 розрахункові операції забороняються.

Обслуговування клієнтів кафе, барів, ресторанів, кафетеріїв в нічний час (з 23:00 до 07:00) можливо в режимі замовлень на винос і доставки.

Винятком у графіку роботи громадського харчування стала тільки новорічна ніч. Спочатку Кабмін дозволив працювати закладам до 01:00, а за тиждень до свята вийшла постанова про продовження цього часу до 07:00 1 січня.

В умовах карантину на новорічні свята продовжують діяти обмеження на кількість гостей за одним столиком - не більше 4-х повнолітніх. Також у закладах громадського харчування забороняється проведення публічних, розважальних заходів, банкетів, майстер-класів.

Робота транспорту

Під час новорічних свят рух громадського транспорту зупинятися не буде. Він курсуватиме по маршрутах, відповідно до встановлених графіків.

При цьому обов'язковим залишається обмеження числа пасажирів за кількістю місць для сидіння і наявність засобів індивідуального захисту.

Залізничне, автомобільне і авіасполучення також буде працювати без змін всередині країни і на міжнародних рейсах.

Масові і релігійні заходи

Під забороною залишається проведення соціальних, рекламних, культурних та інших масових заходів із кількістю учасників понад 20 осіб.

Релігійні заходи можуть проходити в приміщеннях з урахуванням вимоги не більше 1 людини на 5 кв.м. На свіжому повітрі - при дотриманні дистанції 1,5 м між учасниками.

Робота закладів культури і дозвілля

Число відвідувачів музеїв, галерей, виставок обмежується - на 10 кв.м залу не більше 1 людини.

Заповненість глядацьких залів кінотеатрів і театрів не може перевищувати 50%.

Також на свята продовжує діяти заборона на роботу нічних клубів, дискотек, закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Сфера торгівлі та послуг

Магазини, ринки і торгово-розважальні центри працюють в умовах поточних карантинних обмежень. Обов'язкова наявність масок у продавців і покупців, дотримання санітарних вимог, а також соціальне дистанціювання.

Кількість відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів не повинна перевищувати 1 особу на 20 кв.м.

Забороняється діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, санаторіїв, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю.

Раніше в МОЗ України дали рекомендації, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах пандемії коронавірусу. Кращим способом назвали святкування у вузькому сімейному колі.

Також в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не ініціюватимуть скасування жорсткого карантину з 8 по 24 січня, незважаючи на зниження захворюваності на COVID-19.