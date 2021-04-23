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Карантин в Пакистане будут контролировать военные: власти опасаются резкого роста больных

Автор: РБК-Украина

Армия Пакистана поможет правоохранительным органам контролировать соблюдение карантинных мер. Власти страны опасаются взрывного роста COVID-больных, который наблюдается в соседней Индии.

Об этом в обращении к нации объявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, передает издание Dawn.

"Я обращаюсь к вам с призывом соблюдать действующие правила, чтобы нам не нужно было предпринимать шаги, как в Индии - вводить локдаун. Половина проблемы решена, когда вы носите маски", - сказал премьер.

На фоне обострения ситуации с коронавирусом в Индии власти Пакистана ужесточили карантинные меры. В частности, до 12 мая запрещена работа школ в районах с высокими рисками распространения инфекции, рынки не смогут работать после шести вечера, рестораны и кафе будут обслуживать клиентов только на вынос. Офисы смогут работать только до 14:00. При этом, в них сможет находиться не более 50% сотрудников.

За последние сутки в Пакистане зарегистрировано 144 летальных случаев из-за коронавируса. Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 16,8 тысячи человек, более 784 тысяч заразились.

Напомним, в начале неделе Индия заявила о наступлении второй волны коронавируса в стране. Число новых пациентов стремительно продолжает расти более 40 дней. Вспышка наблюдается на фоне одной из самых широких кампаний по вакцинации от COVID.

Также сообщалось, что в больнице индийского штата Махараштра в результате утечки кислорода погибли по меньшей мере 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких.

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