Карантин в Пакистане будут контролировать военные: власти опасаются резкого роста больных

Армия Пакистана поможет правоохранительным органам контролировать соблюдение карантинных мер. Власти страны опасаются взрывного роста COVID-больных, который наблюдается в соседней Индии.
Об этом в обращении к нации объявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, передает издание Dawn.
"Я обращаюсь к вам с призывом соблюдать действующие правила, чтобы нам не нужно было предпринимать шаги, как в Индии - вводить локдаун. Половина проблемы решена, когда вы носите маски", - сказал премьер.
На фоне обострения ситуации с коронавирусом в Индии власти Пакистана ужесточили карантинные меры. В частности, до 12 мая запрещена работа школ в районах с высокими рисками распространения инфекции, рынки не смогут работать после шести вечера, рестораны и кафе будут обслуживать клиентов только на вынос. Офисы смогут работать только до 14:00. При этом, в них сможет находиться не более 50% сотрудников.
За последние сутки в Пакистане зарегистрировано 144 летальных случаев из-за коронавируса. Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 16,8 тысячи человек, более 784 тысяч заразились.
Напомним, в начале неделе Индия заявила о наступлении второй волны коронавируса в стране. Число новых пациентов стремительно продолжает расти более 40 дней. Вспышка наблюдается на фоне одной из самых широких кампаний по вакцинации от COVID.
Также сообщалось, что в больнице индийского штата Махараштра в результате утечки кислорода погибли по меньшей мере 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких.