Карантин в Пакистані контролюватимуть військові: влада побоюється різкого зростання хворих

"Я звертаюся до вас із закликом дотримуватися чинних правил, щоб нам не потрібно було робити кроки, як в Індії - вводити локдаун. Половина проблеми вирішена, коли ви носите маски", - сказав прем'єр.

На тлі загострення ситуації з коронавірусу в Індії влада Пакистану посилили карантинні заходи. Зокрема, до 12 травня заборонено роботу шкіл в районах з високими ризиками поширення інфекції, ринки не зможуть працювати після шостої вечора, ресторани і кафе будуть обслуговувати клієнтів тільки на винос. Офіси зможуть працювати тільки до 14:00. При цьому, в них зможе перебувати не більше 50% співробітників.

За останню добу в Пакистані зареєстровано 144 летальних випадків через коронавірус. Всього з початку пандемії в країні від COVID-19 померли 16,8 тисячі осіб, понад 784 тисяч заразилися.