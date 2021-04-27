ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карантин на Пасху: в Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах

Новина українською → Ивано-Франковск, Вторник 27 апреля 2021 11:51
Карантин на Пасху: в Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах Фото: на Пасху в Ивано-Франковске вводят ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах во время празднования Пасхи. В храмах будет ограничен доступ к целованию плащаницы, разрешат лишь приклонение.

Об этом начальник отдела внутренней политики Ивано-Франковского городского совета Игорь Кинаш сообщил на оперативном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году из-за эпидемии COVID-19 празднование Пасхи происходило онлайн. В этом году, отметил чиновник, храмы тоже заботятся о безопасности своих верующих.

"В Архикафедральном Митрополичьем соборе Святого Воскресения УГКЦ состоится выставление плащаницы после вечерней, с 8 часов утра. Будет ограничен доступ к целованию плащаницы, только для приклонения так, как, в конце концов, и во всех храмах Ивано-Франковска", - сообщил Кинаш.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху, но подготовило ряд рекомендаций для религиозных заведений.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин Пасха
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19