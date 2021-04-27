Карантин на Пасху: в Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах

В Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах во время празднования Пасхи . В храмах будет ограничен доступ к целованию плащаницы, разрешат лишь приклонение.

Он напомнил, что в прошлом году из-за эпидемии COVID-19 празднование Пасхи происходило онлайн. В этом году, отметил чиновник, храмы тоже заботятся о безопасности своих верующих.

"В Архикафедральном Митрополичьем соборе Святого Воскресения УГКЦ состоится выставление плащаницы после вечерней, с 8 часов утра. Будет ограничен доступ к целованию плащаницы, только для приклонения так, как, в конце концов, и во всех храмах Ивано-Франковска", - сообщил Кинаш.