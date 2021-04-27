Усилят ли карантин в Украине на Пасху: что рекомендует Минздрав
Фото: Минздрав опубликовал ряд рекомендаций для религиозных заведений на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина 2 мая празднует Пасху. Министерство здравоохранения Украины не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения, но подготовило ряд рекомендаций для религиозных учреждений.
Что рекомендует Минздрав религиозным учреждениям, в материале РБК-Украина.
Минздрав обратился к религиозным учреждениям с рекомендациями во время празднования Пасхи:
- поощрять "онлайн" богослужений для верующих,
- увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
- зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
- установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
- рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.
Также в Минздраве обратились к населению Украины, рекомендуют:
- пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
- воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
- лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.
Также местные власти Киева сформировали список рекомендаций для церквей на время празднования Пасхи:
- онлайн-режим богослужения,
- храмы должны обеспечить дезинфекцию зданий и проветривание,
- разрешить 1 человека на 10 кв.м,
- обеспечить температурный скрининг тех, кто будет принимать участие в богослужении, и масочный режим.
Напомним, глава Минздрава заявил, что Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса.
Также, по его словам, Киев следующим выйдет из "красной" зоны карантина.