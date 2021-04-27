Карантин на Великдень: у Івано-Франківську вводять нове обмеження в храмах

В Івано-Франківську вводять нове обмеження у храмах під час святкування Великодня . У храмах буде обмежений доступ до цілування плащаниці, дозволять лише приклоніння.

Про це начальник відділу внутрішньої політики Івано-Франківської міської ради Ігор Кінаш повідомив на оперативній нараді .

Він нагадав, що торік через епідемію COVID-19 святкування Великодня відбувалось онлайн. Цього року, зазначив посадовець, храми теж дбають про безпеку своїх вірян.

"В Архікафедральному Митрополичому соборі Святого Воскресіння УГКЦ відбудеться виставлення плащаниці після вечірньої, з 8 години ранку. Буде обмежений доступ до цілування плащаниці, лише для приклоніння так, як, зрештою, і в усіх храмах Івано-Франківська", - повідомив Кінаш.