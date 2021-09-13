Карантин по-новому. Кабмин изменил правила и ограничения
Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Новые COVID-сертификаты
Новые карантинные правила предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции, а также содержать информацию о вакцинации, негативном тесте или выздоровления от коронавируса.
При этом "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе вакцинации. Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, при этом бумажный вариант документа не будет цветным.
"Желтая" зона
Кабмин упростил требования к работе учебных заведений в случае введения "желтой" зоны. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.
При этом в "желтой" зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
В то же время Кабмин разрешил владельцам заведений самим решать предоставлять ли услуги только вакцинированным.
"Красная" зона
В случае введения "красной" зоны учебные заведения будут работать только, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.
При этом действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при наличии "зеленого" COVID-сертификата. В частности, у посетителей (участников), работников и организаторов:
- массовых мероприятий, в том числе религиозных,
- работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений,
- развлекательных заведений,
- ТРЦ,
- заведений общественного питания,
- рынков,
- спортзалов,
- бассейнов.
Отмена самоизоляции при пересечении границы
Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 при пересечении границы не нужно будет проходить самоизоляцию. Нововведение касается и людей, которые прибывают из временно оккупированных территорий.
Когда вступят в силу нововведения
В ведомстве отметили, что изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантины для предотвращения распространения COVID-19, вступят в силу через 7 дней с момента публикации документа.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил вывести из-под действия ограничений "желтой" и "красной" зоны заведения, персонал и клиенты которых будут иметь COVID-сертификаты.
РБК-Украина в материале "Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется" писало, что новые нормы вступят в силу только через семь дней после одобрения, и в это время госкомиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переводе страны в "желтую" зону.