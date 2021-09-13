Карантин по-новому. Кабмін змінив правила і обмеження

Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні . Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень в "жовтих" і "червоних" зонах.

Зокрема, нові карантинні правила передбачають, що covid-сертифікат буде мати дві опції, а також містити інформацію про вакцинацію, негативний тест або одужання від коронавірусу.

При цьому "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс вакцинації. Сертифікати матимуть кольорові позначки виключно в цифровому форматі, паперовий варіант сертифіката не буде кольоровим.

Кабмін спростив вимоги до роботи навчальних закладів у разі введення "жовтої" зони. Вони працюватимуть за наявності не менше 80% працівників з" жовтими "або" зеленими " covid-сертифікатами.

При цьому в "жовтій" зоні не діятимуть обмеження, якщо всі учасники і не менше 80% організаторів заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів матимуть "жовтий" або "зелений" covid-сертифікат.

Водночас Кабмін дозволив власникам закладів самим вирішувати чи надавати послуги тільки вакцинованим.

У разі запровадження "червоної" зони навчальні заклади працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" covid-сертифікат.

При цьому чинні обмеження "червоного" рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників, працівників та організаторів заходів та працівників кінотеатрів, театрів "зеленого" covid-сертифікату.

Крім того, при наявності "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 при перетині кордону не потрібно буде проходити самоізоляцію. Нововведення стосується і людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

У відомстві зазначили, що зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантини для запобігання поширенню COVID-19, набудуть чинності через 7 днів з моменту публікації документа.