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Карантин по-новому. Кабмин изменил правила и ограничения

Автор: Сергей Новиков, Валерия Полищук

Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Новые COVID-сертификаты

Новые карантинные правила предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции, а также содержать информацию о вакцинации, негативном тесте или выздоровления от коронавируса.

При этом "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе вакцинации. Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, при этом бумажный вариант документа не будет цветным.

"Желтая" зона

Кабмин упростил требования к работе учебных заведений в случае введения "желтой" зоны. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

При этом в "желтой" зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В то же время Кабмин разрешил владельцам заведений самим решать предоставлять ли услуги только вакцинированным.

"Красная" зона

В случае введения "красной" зоны учебные заведения будут работать только, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

При этом действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при наличии "зеленого" COVID-сертификата. В частности, у посетителей (участников), работников и организаторов:

  • массовых мероприятий, в том числе религиозных,
  • работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений,
  • развлекательных заведений,
  • ТРЦ,
  • заведений общественного питания,
  • рынков,
  • спортзалов,
  • бассейнов.

Отмена самоизоляции при пересечении границы

Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 при пересечении границы не нужно будет проходить самоизоляцию. Нововведение касается и людей, которые прибывают из временно оккупированных территорий.

Когда вступят в силу нововведения

В ведомстве отметили, что изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантины для предотвращения распространения COVID-19, вступят в силу через 7 дней с момента публикации документа.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил вывести из-под действия ограничений "желтой" и "красной" зоны заведения, персонал и клиенты которых будут иметь COVID-сертификаты.

РБК-Украина в материале "Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется" писало, что новые нормы вступят в силу только через семь дней после одобрения, и в это время госкомиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переводе страны в "желтую" зону.

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