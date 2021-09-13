Карантин по-новому. Кабмин изменил правила и ограничения

Новые COVID-сертификаты

Новые карантинные правила предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции, а также содержать информацию о вакцинации, негативном тесте или выздоровления от коронавируса.

При этом "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе вакцинации. Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, при этом бумажный вариант документа не будет цветным.

"Желтая" зона

Кабмин упростил требования к работе учебных заведений в случае введения "желтой" зоны. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

При этом в "желтой" зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В то же время Кабмин разрешил владельцам заведений самим решать предоставлять ли услуги только вакцинированным.

"Красная" зона

В случае введения "красной" зоны учебные заведения будут работать только, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

При этом действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при наличии "зеленого" COVID-сертификата. В частности, у посетителей (участников), работников и организаторов:

массовых мероприятий, в том числе религиозных,

работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений,

развлекательных заведений,

ТРЦ,

заведений общественного питания,

рынков,

спортзалов,

бассейнов.

Отмена самоизоляции при пересечении границы

Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 при пересечении границы не нужно будет проходить самоизоляцию. Нововведение касается и людей, которые прибывают из временно оккупированных территорий.

Когда вступят в силу нововведения

В ведомстве отметили, что изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантины для предотвращения распространения COVID-19, вступят в силу через 7 дней с момента публикации документа.