Карантин по-новому. Куда не пустят без прививки: ответы на главные вопросы

Когда начнут действовать ограничения?

Постановление Кабмина вступает в силу через семь дней после публикации - 20 сентября. Однако, ограничения начнут распространяться при введении "желтой", "оранжевой" или "красной" зоны. На данный момент вся Украина находится в "зеленой" зоне без существенных ограничений.

"Желтая" зона может быть введена в ближайшее время решение госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Как доказать наличие вакцинации?

В Украине, согласно решению Кабмина, будут действовать два типа внутренних сертификатов, которые и будут служить доказательством вакцинации. Так, после первой дозы украинцы будут получать так называемый "желтый" COVID-сертификат (срок действия 120 дней), а после полного курса вакцинации будут выдавать "зеленый" паспорт (срок действия 365 дней). Цветными сертификаты будут только в электронном виде.

Пустя ли в кафе и кино без прививки?

В "желтой" зоне ограничение работы кафе и ресторанов не предусмотрены. Однако, есть ограничение для кино и театров (заполненность лишь на 50%), а в спортзалах и бассейнах вводятся ограничение - один человек на 10 кв. метров. Есть ограничения и для массовых мероприятий - один человек на 4 кв. метра.

Так, при условии, что 80% сотрудников вакцинированы (имеют "желтый COVID-сертификат) ограничения можно не соблюдать. А владелец бизнеса сам решает, пускать только вакцинированных или соблюдать ограничения.

В "красной" зоне запрещается работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кино, театров, школ, бассейнов, фитнес-центров. Разрешена работа банков, АЗС, ветклиник, аптек и продуктовых магазинов.

Все эти ограничения могут не распространяться на сотрудников и посетителей при наличии у всех "зеленого" COVID-сертификата.

Какие условия для работы школ и нужна ли вакцинация детям?

В "желтой" зоне школы смогут работать, если у 80% педагогов будут "желтые" сертификаты. В красной зоне "зеленые" паспорта должны быть у всех.

Детям для посещения школ вакцинация не нужна. В Украине проводится вакцинация начиная с 18 лет, есть случаи, когда рекомендую сделать прививку и лицам младше, но это лишь для отдельных групп.

Пустят ли в транспорт без прививки?

"Желтая" зона не предусматривает введения ограничений для работы транспорта. Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничивать работу транспорта не планируют и в "красной" зоне. При этом, премьер добавил, что водители должны быть вакцинированы, а у пассажиров вакцинацию проверять не будут.