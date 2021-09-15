Карантин по-новому. Куди не пустять без щеплення: відповіді на головні питання

Коли почнуть діяти обмеження?

Постанова Кабміну набирає чинності через сім днів після публікації - 20 вересня. Однак, обмеження почнуть розповсюджуватися при введенні "жовтої", "помаранчевої" чи "червоної" зони. На даний момент вся Україна знаходиться в "зеленій" зоні без істотних обмежень.

"Жовта" зона може бути введена найближчим часом рішення держкомісії ТЕБ та НС.

Як довести наявність вакцинації?

В Україні, згідно з рішенням Кабміну, будуть діяти два типи внутрішніх сертифікатів, які і будуть служити доказом вакцинації. Так, після першої дози українці отримуватимуть так званий "жовтий" COVID-сертифікат (термін дії 120 днів), а після повного курсу вакцинації будуть видавати "зелений" паспорт (термін дії 365 днів). Кольоровими сертифікати будуть тільки в електронному вигляді.

Чи пустять в кафе і кіно без щеплення?

В "жовтій" зоні обмеження роботи кафе і ресторанів не передбачені. Однак, є обмеження для кіно і театрів (заповненість лише на 50%), а в спортзалах і басейнах вводяться обмеження - одна людина на 10 кв. метрів. Є обмеження і для масових заходів - одна людина на 4 кв. метра.

Так, за умови, що 80% співробітників вакциновані (мають "жовтий" COVID-сертифікат) обмежень можна не дотримуватися. А власник бізнесу сам вирішує, пускати тільки вакцинованих або дотримуватися обмеження.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе і ресторанів, ТРЦ, кіно, театрів, шкіл, басейнів, фітнес-центрів. Дозволена робота банків, АЗС, ветклініки, аптек і продуктових магазинів.

Всі ці обмеження можуть не поширюватися на співробітників і відвідувачів при наявності у всіх "зеленого" COVID-сертифікату.

Які умови для роботи шкіл і чи потрібна вакцинація дітям?

В "жовтої" зоні школи зможуть працювати, якщо у 80% педагогів будуть "жовті" сертифікати. У червоній зоні "зелені" паспорти повинні бути у всіх.

Дітям для відвідування шкіл вакцинація не потрібна. В Україні проводиться вакцинація починаючи з 18 років, є випадки, коли рекомендую зробити щеплення і особам молодше, але це лише для окремих груп.

Чи пустять в транспорт без щеплення?

"Жовта" зона не передбачає введення обмежень для роботи транспорту. Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, обмежувати роботу транспорту не планують і в "червоній" зоні. При цьому, прем'єр додав, що водії повинні бути вакциновані, а у пасажирів вакцинацію перевіряти не будуть.