Карантин на Рождество: что разрешено на праздники

Карантин на католическое Рождество в Украине не будет усилен. Дополнительные запреты вступят в силу уже после Нового года, поэтому выходные 25-27 декабря пройдут в условиях текущих ограничений. Подробно о карантинных мерах на праздники - в материале РБК-Украина.

Что продолжает работать

Городской общественный транспорт функционирует с ограничением по числу пассажиров на местах для сидения. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты.

Маршруты междугороднего, межобластного сообщения на праздники продолжают работать в режиме ограничений "оранжевой" зоны. Это касается автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта.

Бассейны, спортзалы, фитнес-центры могут работать с ограничением посетителей не более 1 человека на 20 кв.м.

Деятельность кинотеатров, театров разрешена при заполняемости залов не более 50% посетителей.

Работают гостиницы, санаторно-курортные учреждения, реабилитационные центры.

Разрешена деятельность рынков, магазинов, ТРЦ с соблюдением противоэпидемических требований.

Какие запреты действуют на Рождество

С 19 декабря правительство ввело ряд ограничений по всей стране относительно проведения массовых и религиозных мероприятий, сферы развлечений. Они будут действовать в период рождественских и новогодних праздников до ужесточения карантина 8 января 2021. В частности, на данный момент запрещается:

работа кафе, баров, ресторанов с 23:00 до 07:00, при этом расчетные операции прекращаются в 22:00;

нахождение за одним столиком в заведениях общепита более 4 совершеннолетних;

проведение праздничных банкетов, публичных мероприятий, мастер-классов в заведениях общепита;

работа ночных клубов, дискотек;

массовые мероприятия численностью более 20 участников;

религиозные мероприятия в помещениях с количеством участников более 1 человека на 5 кв.м;

прием посетителей в музеях, галереях при численности в зале более 1 человека на 10 кв.м;

проведение праздничных мероприятий в образовательных учреждениях с участием детей более чем из одной группы (класса) и с посетителями.

Стоит отметить, что с 8 января украинцев ожидает очередное ужесточение карантина. Кабмин принял решение об усилении ограничений после новогодних праздников.

На протяжении 16 дней до 25 января будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, ТРЦ, спортзалы. Заведения общепита смогут продолжить работу только в режиме на вынос. Также на карантин уйдут все образовательные учреждения.

Ранее сообщалось, правительство разрешило кафе, ресторанам, барам продлить время работы в новогоднюю ночь. Согласно принятому постановлению, заведения общепита 1 января 2021 смогут работать не до часу ночи, а до 7 утра.