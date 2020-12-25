Карантин на Різдво: що дозволено на свята

Карантин на католицьке Різдво в Україні не буде посилено. Додаткові заборони набудуть чинності вже після Нового року, тому вихідні 25-27 грудня пройдуть в умовах поточних обмежень. Детально про карантинні заходи на свята - в матеріалі РБК-Україна.
Міський громадський транспорт функціонує з обмеженням по числу пасажирів на місцях для сидіння. Обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту.
Маршрути міжміського, міжобласного сполучення на свята продовжують працювати в режимі обмежень "помаранчевої" зони. Це стосується автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту.
Басейни, спортзали, фітнес-центри можуть працювати з обмеженням відвідувачів не більше 1 людини на 20 кв.м.
Діяльність кінотеатрів, театрів дозволена при заповнюваності залів не більше 50% відвідувачів.
Працюють готелі, санаторно-курортні установи, реабілітаційні центри.
Дозволена діяльність ринків, магазинів, ТРЦ із дотриманням протиепідемічних вимог.
З 19 грудня уряд запровадив ряд обмежень по всій країні щодо проведення масових і релігійних заходів, сфери розваг. Вони будуть діяти в період різдвяних і новорічних свят до посилення карантину 8 січня 2021. Зокрема, на даний момент забороняється:
Варто відзначити, що з 8 січня на українців чекає чергове посилення карантину. Кабмін прийняв рішення про посилення обмежень після новорічних свят.
Протягом 16 днів до 25 січня будуть закриті непродовольчі ринки і магазини, ТРЦ, спортзали. Заклади громадського харчування зможуть продовжити роботу тільки в режимі на винос. Також на карантин підуть всі освітні установи.
Раніше повідомлялося, уряд дозволив кафе, ресторанам, барам продовжити час роботи в новорічну ніч. Згідно з прийнятою постановою, заклади громадського харчування 1 січня 2021 зможуть працювати не до першої години ночі, а до 7 ранку.