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Карантин в Украине: 8 "красных" регионов могут перейти сразу в "желтую" зону

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Воскресенье 05 декабря 2021 09:09
Карантин в Украине: 8 "красных" регионов могут перейти сразу в "желтую" зону Фото: в Украине стабилизируется ситуация с COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Тем не менее решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Желтая" зона:

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Черновицкая область
  • Харьковская область

"Оранжевая" зона:

  • Полтавская область
  • Закарпатская область

"Красная" зона:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что регионы будут выходить из "красной" зоны только на следующей неделе.

Отметим, ситуация во Львовской и Луганской областях стабилизировалась давно, но они сами просили оставить их в "красной зоне".

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