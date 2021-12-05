Карантин в Україні: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони

Фото: в Україні стабілізується ситуація з COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них прямо зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.