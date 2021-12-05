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Карантин в Україні: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони

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Неділя 05 грудня 2021 09:09
Карантин в Україні: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони Фото: в Україні стабілізується ситуація з COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них прямо зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Проте рішення про вихід регіону з "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.

"Жовта" зона:

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Чернівецька область
  • Харківська область

"Помаранчева" зона:

  • Полтавська область
  • Закарпатська область

"Червона" зона:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що регіони виходитимуть з "червоної" зони тільки наступного тижня.

Відзначити, ситуація у Львівській та Луганській областях стабілізувалася давно, але вони самі просили залишити їх в "червоній зоні".

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