Луганскую область тоже оставили в "красной" зоне по ее просьбе
Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, Луганская область останется в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине. Накануне регион сам попросил оставить его в зоне с самыми жесткими ограничениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Согласно протоколу, Луганская область попросила отсрочить решение об отмене "красной" зоны, и ее просьбу удовлетворили. Руководству областной государственной администрации поручили принять меры для обеспечения соблюдения ограничительных мер, предусмотренных для "красной" зоны.
Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко еще в начале недели говорил, что Луганская область покидает "красную" зону.
Напомним, сегодня стало известно, что Львовская область отказывается покидать "красную" зону, несмотря на стабилизацию COVID-показателей. На вчерашнем заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение не отменять этот уровень эпидемической опасности в регионе.