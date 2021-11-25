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Луганскую область тоже оставили в "красной" зоне по ее просьбе

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Луганская область, Четверг 25 ноября 2021 14:44
Луганскую область тоже оставили в "красной" зоне по ее просьбе Фото: Луганская область остается в "красной" зоне (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, Луганская область останется в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине. Накануне регион сам попросил оставить его в зоне с самыми жесткими ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Согласно протоколу, Луганская область попросила отсрочить решение об отмене "красной" зоны, и ее просьбу удовлетворили. Руководству областной государственной администрации поручили принять меры для обеспечения соблюдения ограничительных мер, предусмотренных для "красной" зоны.

Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко еще в начале недели говорил, что Луганская область покидает "красную" зону.

Напомним, сегодня стало известно, что Львовская область отказывается покидать "красную" зону, несмотря на стабилизацию COVID-показателей. На вчерашнем заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение не отменять этот уровень эпидемической опасности в регионе.

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