Луганскую область тоже оставили в "красной" зоне по ее просьбе

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, Луганская область останется в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине. Накануне регион сам попросил оставить его в зоне с самыми жесткими ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Согласно протоколу, Луганская область попросила отсрочить решение об отмене "красной" зоны, и ее просьбу удовлетворили. Руководству областной государственной администрации поручили принять меры для обеспечения соблюдения ограничительных мер, предусмотренных для "красной" зоны.