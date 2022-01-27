Карантин в Украине: уже две "красные" области, а "желтая" зона продолжает уменьшаться
В "красной" зоне карантина уже две области. "Оранжевая" зона также расширяется.
"Красная" зона
На сегодня в этой зоне Ивано-Франковская и Ровенская области.
"Оранжевая" зона
Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне сейчас находится Киев и еще 8 регионов:
- Днепропетровская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Херсонская,
- Черкасская области.