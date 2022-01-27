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Карантин в Украине: уже две "красные" области, а "желтая" зона продолжает уменьшаться

Автор: Анастасия Рокитна

В "красной" зоне карантина уже две области. "Оранжевая" зона также расширяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

На сегодня в этой зоне Ивано-Франковская и Ровенская области.

"Оранжевая" зона

Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает такие области:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Закарпатская,
  6. Запорожская,
  7. Львовская,
  8. Одесская,
  9. Ровенская,
  10. Сумская,
  11. Тернопольская,
  12. Харьковская,
  13. Хмельницкая,
  14. Черниговская,
  15. Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне сейчас находится Киев и еще 8 регионов:

  1. Днепропетровская,
  2. Киевская,
  3. Кировоградская,
  4. Луганская,
  5. Николаевская,
  6. Полтавская,
  7. Херсонская,
  8. Черкасская области.
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Карантин