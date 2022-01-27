Карантин в Україні: вже дві "червоні" області, а "жовта" зона продовжує зменшуватися
У "червоній" зоні карантину вже дві області. "Помаранчева" зона також розширюється.
"Червона" зона
На сьогодні в цій зоні Івано-Франківська та Рівненська області.
"Помаранчева" зона
Зараз ця карантинна зона є найбільшою і охоплює такі області:
- Вінницьку,
- Волинську,
- Донецьку,
- Житомирську,
- Закарпатську,
- Запорізьку,
- Львівську,
- Одеську,
- Ровенську,
- Сумську,
- Тернопільську,
- Харківську,
- Хмельницьку,
- Чернігівську,
- Чернівецьку.
"Жовта" зона
У цій зоні зараз знаходиться Київ і ще 8 регіонів:
- Дніпропетровська,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Херсонська,
- Черкаська області.