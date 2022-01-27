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Карантин в Україні: вже дві "червоні" області, а "жовта" зона продовжує зменшуватися

Автор: Анастасія Рокитна

У "червоній" зоні карантину вже дві області. "Помаранчева" зона також розширюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Червона" зона

На сьогодні в цій зоні Івано-Франківська та Рівненська області.

"Помаранчева" зона

Зараз ця карантинна зона є найбільшою і охоплює такі області:

  1. Вінницьку,
  2. Волинську,
  3. Донецьку,
  4. Житомирську,
  5. Закарпатську,
  6. Запорізьку,
  7. Львівську,
  8. Одеську,
  9. Ровенську,
  10. Сумську,
  11. Тернопільську,
  12. Харківську,
  13. Хмельницьку,
  14. Чернігівську,
  15. Чернівецьку.

"Жовта" зона

У цій зоні зараз знаходиться Київ і ще 8 регіонів:

  1. Дніпропетровська,
  2. Київська,
  3. Кіровоградська,
  4. Луганська,
  5. Миколаївська,
  6. Полтавська,
  7. Херсонська,
  8. Черкаська області.
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