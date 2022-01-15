Карантин в Украине: две области остаются в "оранжевой зоне"

Согласно данным Минздрава, в "оранжевой зоне" остаются Ивано-Франковская и Сумская область. Причем на Прикарпатье вырос коэффициент выявления случаев инфицирования почти до 26%. Целевой показатель максимум в 20% превышается уже третий день подряд.

Кроме того, немного улучшилась ситуация с госпитализациями в Сумской области, в которой за минувшие сутки больше пациентов выписались, чем попали в больницы.

Фото: ситуация с коронавирусом в Украине

Отметим, "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной зоне". Но в "оранжевой зоне" местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.