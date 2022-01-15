UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Карантин в Украине: две области остаются в "оранжевой зоне"

Автор: Юлия Бойко

По состоянию на 15 января 2022 года две области остаются в "оранжевой зоне" карантина в Украине. Ситуация с коронавирусом в остальных регионах соответствует "зеленому уровню".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в "оранжевой зоне" остаются Ивано-Франковская и Сумская область. Причем на Прикарпатье вырос коэффициент выявления случаев инфицирования почти до 26%. Целевой показатель максимум в 20% превышается уже третий день подряд.

Кроме того, немного улучшилась ситуация с госпитализациями в Сумской области, в которой за минувшие сутки больше пациентов выписались, чем попали в больницы.

Фото: ситуация с коронавирусом в Украине

Отметим, "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной зоне". Но в "оранжевой зоне" местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина заявил, что пока у властей нет планов по ужесточению карантина из-за угрозы распространения штамма "Омикрон".

При этом эксперты прогнозируют значительный рост заболеваемости коронавирусом уже в этом месяце.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКоронавирус