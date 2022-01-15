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Карантин в Україні: дві області залишаються в "помаранчевій зоні"

Автор: Юлія Бойко

Станом на 15 січня 2022 року дві області залишаються в "помаранчевій зоні" карантину в Україні. Ситуація з коронавірусом в інших регіонах відповідає "зеленому рівню".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в "помаранчевій зоні" залишаються Івано-Франківська та Сумська область. Причому на Прикарпатті зріс коефіцієнт виявлення випадків інфікування майже до 26%. Цільовий показник максимум в 20% перевищується вже третій день поспіль.

Крім того, трохи покращилася ситуація з госпіталізаціями в Сумській області, в якій за минулу добу більше пацієнтів виписалися, ніж потрапили в лікарні.

Фото: ситуація з коронавірусом в Україні

Відзначимо, "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до "червоної зони". Але в "помаранчевій зоні" місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін у коментарі РБК-Україна заявив, що поки у влади немає планів щодо посилення карантину через загрозу поширення штаму "Омікрон".

При цьому експерти прогнозують значне зростання захворюваності на коронавірус вже цього місяця.

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