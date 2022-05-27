Карантин в Украине все еще есть, его срок снова продлили

Кабинет министров Украины принял решение продлить общенациональный карантин из-за коронавируса до 31 августа. Также правительство продлило режим чрезвычайно ситуации из-за COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Украине на время действия военного положения отменили цветные карантинные зоны.
При этом до сих пор в стране действуют масочный режим и другие меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
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