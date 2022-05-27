Карантин в Украине все еще есть, его срок снова продлили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине на время действия военного положения отменили цветные карантинные зоны.

При этом до сих пор в стране действуют масочный режим и другие меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.