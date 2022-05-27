Карантин в Україні все ще є, його термін знову продовжили

Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин через коронавірус до 31 серпня. Також уряд продовжив режим надзвичайної ситуації через COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram .

"Схвалено проект постанови про продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню COVID-19 до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в Україні на час дії воєнного стану скасували кольорові карантинні зони.

При цьому досі в країні діють масочний режим та інші заходи, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19.