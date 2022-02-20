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Карантин в Украине. На грани выхода из "красной" зоны уже три области

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Киев, Воскресенье 20 февраля 2022 09:06
Карантин в Украине. На грани выхода из "красной" зоны уже три области Фото: из "красной" зоны могут выйти три области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на 20 февраля в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине остаются пять областей. Но ситуация в трех из них уже позволяет перейти в зону с более слабыми ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

На сегодня в "красной" зоне остаются Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. При этом в Закарпатской и Ивано-Франковской стабилизировался показатель госпитализации, что позволяет им перейти в "оранжевую" зону. А Ровенская область по всем параметрам уже соответствует "желтой"

В "желтой" зоне находятся Львовская, Харьковская, Полтавская и Черновецкая области, - остальные - на "оранжевом уровне эпидемиологической опасности.

Фото: карта карантина в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что локдаун в Ровенской области могут отменить.

По данным Киевской школы экономики, Украина уже начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, но есть вероятность новой вспышки.

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