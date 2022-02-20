Карантин в Україні. На межі виходу з "червоної" зони вже три області
Станом на 20 лютого в "червоній" зоні адаптивного карантину в Україні залишаються п'ять областей. Але ситуація в трьох з них вже дозволяє перейти в зону з більш слабкими обмеженнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
На сьогодні в "червоній" зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. При цьому в Закарпатській та Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації, що дозволяє їм перейти в "помаранчеву" зону. А Рівненська область за всіма параметрами вже відповідає "жовтій"
У "жовтій" зоні знаходяться Львівська, Харківська, Полтавська та Чернівецька області, - решта - на "помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.
Фото: карта карантину в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що локдаун на Рівненщині можуть скасувати.
За даними Київської школи економіки, Україна вже почала виходити з піку захворюваності на коронавірус, але є ймовірність нового спалаху.