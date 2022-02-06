Карантин в Украине: какие области рискуют перейти в "красную" зону

По состоянию на 6 февраля 2022 года в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине остаются две области - Ивано-Франковская и Ровенская. Но под угрозой перехода в нее находятся еще 10 регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения
Согласно данным Минздрава, критериям переходу в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями соответствуют Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Причем в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в "красную" зону достаточно двух.
Фото: карта карантина в Украине
Самая благоприятная ситуация в Полтавской и Кировоградской областях, где нет превышений нормы ни по одному из критериев. Вместе с ними в "желтой" зоне карантина еще остаются Днепропетровская и Запорожская области.
При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещается:
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
В "красной" зоне учебные заведения могут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.
Ограничения не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей) "зеленого" COVID-сертификата.
Отметим, "красную" зону должны были расширить еще 4 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом среди детей, и родителей призывают оставлять детей дома, если есть симптомы простуды.