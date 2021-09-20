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Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 13:53
Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября Фото: "желтая" зона в Украине будет уже на этой неделе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

"Желтая" зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что завтра на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС будет рассмотрен вопрос внедрения "желтого" уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00:00 22 сентября 2021.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививку первой дозой сделали не менее 80% персонала.

"Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря.

А РБК-Украина выяснило, когда переболевшие смогут получить COVID-сертификат.

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