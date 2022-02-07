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Карантин в Украине. "Красная" зона может расшириться, в "желтой" - только четыре области

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине, по состоянию на 7 февраля, в "красной" зоне карантина находятся две области, но эта зона может расшириться в ближайшее время. Большинство регионов - "оранжевые" и только четыре - "желтые".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Сегодня в "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. Под угрозой введения такого же локдауна Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "желтой" зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом менее 24 тысяч человек.

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