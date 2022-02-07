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Карантин в Україні. "Червона" зона може розширитись, у "жовтій" - тільки чотири області

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні, станом на 7 лютого, в "червоній" зоні карантину перебувають дві області, але ця зона може розширитись найближчим часом. Більшість регіонів - "помаранчеві" і тільки чотири - "жовті".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Сьогодні в "червоній" зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. Під загрозою введення такого ж локдауну Вінницька, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У "жовтій" зоні карантину перебувають Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом менше 24 тисяч людей.

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