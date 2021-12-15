Карантин в Украине. "Красная" зона сократилась, а "желтая" - становится все больше

В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.
"Оранжевая" зона
В этой зоне две области:
Закарпатская,
Одесская.
Новые правила карантина
В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
работа спортзалов, бассейнов;
деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.