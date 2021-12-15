Карантин в Україні. "Червона" зона скоротилась, а "жовта" - стає все більше

У Київській школі економіки прогнозують вихід Київської та Житомирської областей на цьому тижні.
"Помаранчева" зона
У цій зоні дві області:
Закарпатська,
Одеська.
Нові правила карантину
У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
У "жовтій" зоні карантину забороняється:
робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
робота спортзалів, басейнів;
діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.