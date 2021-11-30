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Карантин в Украине. В "красной" зоне больше половины областей, в "желтой" - четыре

Автор: Анастасия Рокитна

В "красной" зоне продолжает находиться более половины областей Украины. В "желтой" - четыре, а в "оранжевой" - только две.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

Эта зона охватывает 19 регионов:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Киев.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольскую,
  • Кировоградскую,
  • Черновицкую,
  • Харьковскую.
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