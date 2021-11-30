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Карантин в Україні. В "червоній" зоні більше половини областей, у "жовтій" - чотири

Автор: Анастасія Рокитна

В "червоній" зоні продовжує перебувати більше половини областей України. У "жовтій" - чотири, а у "помаранчевій" - тільки дві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Червона" зона

Ця зона охоплює 19 регіонів:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька,
  • Київ.

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

  • Полтавська,
  • Закарпатська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільську,
  • Кіровоградську,
  • Чернівецьку,
  • Харківську.
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