Карантин в Украине: в "красной" зоне большинство регионов, а меньше всего - в "оранжевой"
Фото: в "красной" зоне большинство регионов, а меньше всего - в "оранжевой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на сегодня, 27 ноября в "красной" зоне адаптивного карантина находится наибольшее количество регионов - 19. В "желтой" зоне четыре, а меньше всего в "оранжевой", где всего две области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Красная" зона
Эта зона охватывает г. Киев и такие области
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
В этой зоне на сегодня две области:
- Полтавская,
- Харьковская.
"Желтая" зона
Эта зона охватывает четыре области:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 14 200 заражений коронавирусом и 568 смертей.
Отметим, что несмотря на ситуацию с улучшением эпидситуации, Луганская и Львовская области отказались выходить из "красной" зоны карантина.