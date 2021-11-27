Карантин в Украине: в "красной" зоне большинство регионов, а меньше всего - в "оранжевой"

Фото: в "красной" зоне большинство регионов, а меньше всего - в "оранжевой" (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на сегодня, 27 ноября в "красной" зоне адаптивного карантина находится наибольшее количество регионов - 19. В "желтой" зоне четыре, а меньше всего в "оранжевой", где всего две области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона Эта зона охватывает г. Киев и такие области Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая. "Оранжевая" зона В этой зоне на сегодня две области: Полтавская,

Харьковская. "Желтая" зона Эта зона охватывает четыре области: Тернопольская,

Кировоградская,

Закарпатская,

Черновицкая.