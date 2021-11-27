Карантин в Україні: у "червоній" зоні більшість регіонів, а найменше - в "помаранчевій"
Фото: у "червоній" зоні більшість регіонів, а найменше - в "помаранчевій" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на сьогодні, 27 листопада у "червоній" зоні адаптивного карантину перебуває найбільша кількість регіонів - 19. У "жовтій" зоні чотири, а найменше у "помаранчевій", де всього дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Червона" зона
Ця зона охоплює м. Київ та такі області
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева" зона
У цій зоні на сьогодні дві області:
- Полтавська,
- Харківська.
"Жовта" зона
Ця зона охоплює чотири області:
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Чернівецька.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 14 200 заражень коронавірусом та 568 смертей.
Зазначимо, що попри ситуацію з покращенням епідситуації, Луганська та Львівська області відмовилися виходити з "червоної" зони карантину.