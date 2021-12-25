Карантин в Украине. В "красных" областях стабилизировались показатели: ситуация в регионах

По состоянию на утро, 25 декабря в "красном" уровне эпидопасности находятся две области - в них стабилизировались показатели. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Сейчас большинство областей Украины охватывает именно эта зона. В нее входит столица, а также такие области:
Регионы, которые бы входили в "оранжевый" уровень эпидемической опасности, по состоянию на 25 декабря, отсутствуют.
В этой зоне сейчас находятся только две области. Однако сегодня в них полностью стабилизировались эпидемические показатели. А именно коэффициент выявления инфицирования случаев COVID-19, который еще вчера имел "красные" значения.
Сейчас эта зона карантина выглядит так:
Напомним, в Украине наблюдается спад суточных случаев COVID-19. За вчера зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом.