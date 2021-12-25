Карантин в Україні. У "червоних" областях стабілізувалися показники: ситуація в регіонах

Станом на ранок, 25 грудня в "червоному" рівні епіднебезпеки перебувають дві області - в них стабілізувалися показники. Решта регіонів знаходяться в "жовтій" зоні карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Наразі більшість областей України охоплює саме ця зона. До неї входить столиця, а також такі області:
Регіони, які б входили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, станом на 25 грудня, відсутні.
У цій зоні наразі перебувають лише дві області. Однак сьогодні в них повністю стабілізувалися епідемічні показники. А саме коефіцієнт виявлення інфікування випадків COVID-19, який ще вчора мав "червоні" значення.
Наразі ця зона карантину виглядає так:
Нагадаємо, в Україні спостерігається спад добових випадків COVID-19. За вчора зафіксували 5 276 нових заражень коронавірусом.