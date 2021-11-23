Карантин в Украине: в пяти "красных" областях и Киеве только один показатель не в норме

В Украине в двух областях полностью стабилизировалась ситуация с COVID - Луганской и Львовской. В пяти областях и Киеве - только один показатель Минздрава не стабилизировался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным Минздрава, в двух областях полностью стабилизировались показатели Минздрава - Львовской и Луганской областях. Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что эти регионы выходят из этой зоны.
В Черкасской, Одесской и Запорожской областях только один показатель не в норме - коэффициент выявления случаев, в Киеве, Херсонской и Донецкой областях - уровень госпитализаций.
В этой зоне находятся 19 регионов:
В этой зоне 3 региона:
В этой зоне: