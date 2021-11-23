Карантин в Україні: у п'яти "червоних" областях та Києві тільки один показник не в нормі

В Україні у двох областях повністю стабілізувалась ситуація з COVID - Луганській та Львівській. У п'яти областях та Києві - тільки один показник МОЗ не стабілізувався.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними МОЗ, у двох областях повністю стабілізувались показники МОЗ - Львівській та Луганській областях. Голова відомства Віктор Ляшко заявив, що ці регіони виходять з цієї зони.
У Черкаській, Одеській та Запорізькій областях тільки один показник не в нормі - коефіцієнт виявлення випадків, в Києві, Херсонській та Донецькій областях - рівень госпіталізацій.
У цій зоні перебувають 19 регіонів:
У цій зоні 3 регіони:
В цій зоні :