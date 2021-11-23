Карантин в Україні: у п'яти "червоних" областях та Києві тільки один показник не в нормі

"Червона" зона

За даними МОЗ, у двох областях повністю стабілізувались показники МОЗ - Львівській та Луганській областях. Голова відомства Віктор Ляшко заявив, що ці регіони виходять з цієї зони.

У Черкаській, Одеській та Запорізькій областях тільки один показник не в нормі - коефіцієнт виявлення випадків, в Києві, Херсонській та Донецькій областях - рівень госпіталізацій.

У цій зоні перебувають 19 регіонів:

Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська., Волинська Черкаська, Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 3 регіони:

Полтавська, Харківська, Закарпатська.

"Жовта" зона

В цій зоні :