Карантин в Украине могут отменить. Ляшко назвал условие

В Министерстве здравоохранения Украины заговорили о возможности отмены карантина в стране. Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал условие.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его выступление в Раде.
По его словам, нужно разъяснять преимущества вакцинации тем, у кого еще есть сомнения и достигать такого уровня прививки, как, например, в Великобритании.
"Сейчас мы наблюдаем за их результатам отмены карантинных ограничений и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине", - заявил он.
Большинство областей в Украине сейчас находятся в "оранжевой" зоне, еще 8 регионов - в "желте". В "желтой" зоне действуют усиленные ограничения, если посетители и работники учреждений не имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат об выздоровлении. Запрещено:
В "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.
Напомним, в Украине зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек.
Более того, в Украине прогнозируют новую усиленную вспышку коронавируса. Ожидается до 70 тысяч новых случаев за сутки.